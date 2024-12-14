الرياضة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.

إليكم أهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر:

إسبانيول ضد اوساسونا في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة

جيرونا ضد مايوركا في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة

سيلتا فيغو ضد اشبيلية في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة 

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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