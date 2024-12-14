نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اللجنة الأولمبية الروسية الجديد يأمل في إنهاء عزلة بلاده الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تعيين ميخايل ديجتياريف، وزير الرياضة في روسيا، رئيسا للجنة الأولمبية الروسية.

رئيس اللجنة الأولمبية الروسية الجديد يأمل في إنهاء عزلة بلاده الرياضية

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، كان ديجتياريف هو المرشح الوحيد في الانتخابات، التي جرت في موسكو اليوم الجمعة.

ويتولى ديجتياريف منصب وزير الرياضة منذ مايو، وسيعمل في المنصبين في المستقبل. وسيحل ديجتياريف محل ستانيسلاف بوزدنياكوف، الذي استقال من منصبه في أكتوبر.

ورغم أن ديجتياريف يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ودول أخرى، قال إنه يرغب في إنهاء عزلة روسيا الرياضية.

ووفقا لديجتياريف، فإنه قال، في تصريحات نشرتها وكالة (تاس) للأنباء، إن أهدافه هي " أن يرفع كل القيود، والمشاركة الكاملة لرياضيينا في كل المسابقات الدولية تحت العلم الروسي، والاندماج في المنظمات الرياضية الدولية، واستعادة وضع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات والاعتراف بلجنتنا داخل اللجنة الأولمبية الدولية".

في يوم 28 فبراير2022 أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية لكل الاتحاد الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية.

في مارس 2023 أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة بصفتهم الفردية في الاحداث الدولية، ولكن كمستقلين وبشروط محددة.