نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد فتحي رئيسًا لاتحاد اليد حتى 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز خالد فتحي بمنصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد حتى 2028.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة اليد بحضور 71 هيئة لهم حق الحضور والتصويت.

وحصل خالد فتحي على ثقة الجمعية العمومية ليقود الانتخابات في أول انتخابات تجرى منذ عام 2017.

ويضم اتحاد اليد الجديد، كلًا من: “خالد فتحي رئيس، خالد ديوان نائب، نبيل خشبة أمين صندوق، والأعضاء: عبير عقيل وعمرو فتحي وأحمد زقزوق وخالد صالح وعمرو العدل ومحمد جمال هليل”.