نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك وزيزو في رحلة التتويج بجوائز الأفضل في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المغرب فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024.



وينافس الزمالك على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، بينما ينافس أحمد مصطفى "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.



ومن المقرر أن يٌقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش بالمغرب، يوم الاثنين المقبل.