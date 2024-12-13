الرياضة

الزمالك وزيزو في رحلة التتويج بجوائز الأفضل في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يتوجه  الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المغرب فجر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024.


وينافس الزمالك على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، بينما ينافس أحمد مصطفى "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.


ومن المقرر أن يٌقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش بالمغرب، يوم الاثنين المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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