سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال والتي تقام بالسنغال، بعد الفوز على «سي إن إس إس» الكونغولي بنتيجة 89-36.

الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لسيدات السلة

‏‎وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الأهلي، ليحسم الفريق بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

‏‎وشهدت المباراة سيطرة تامة من الفريق، حيث انتهت الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 27-5 وواصلت اللاعبات تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 52-15.

‏‎وقام طارق خيري المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة لتجنب الارهاق، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 73-23 واستمرت السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي المباراة بنتيجة 89-36 لصالح الأهلي.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.