عاجل.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فاليكانو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، في بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فابيخةدو، فيران جارسيا، أنطونيو روديجير، لورينزو، راؤول أسينسيو، يوسف لخديم.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونيوز.

وشهدت القائمة غياب الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، وداني كارفخال.