حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الدحيل بدور نصف نهائي كأس قطر

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أحمد جودة - القاهرة - يقود المصري الدولي حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة، تشكيل فريقه الأساسي لمباراة اليوم أمام الدحيل في بطولة كأس قطر.

يواجه الوكرة نظيره الدحيل في دور نصف نهائي كأس نجوم قطر، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ4:15 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

تشكيل الوكرة الرسمي لمباراة الدحيل

وجاءت تشكيل الوكرة لمباراة الدحيل كالآتي: “سعود الخاطر، أيوب عسال، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز، ألكسندر شولز، المهدي علي، عبدالعزيز متولي، خالد محمد، مؤيد حسن، فريد بولاية”.

ويصل الفائز من مباراة الوكرة والدحيل إلى نهائي كأس نجوم قطر لمواجهة الطرف المتأهل من نصف النهائي الآخر بين العربي وأم صلال.