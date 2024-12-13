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أحمد جودة - القاهرة - يغيب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن مباراة واحدة بالدوري الإسباني بسبب إصابة في الساق، ولكن المدير الفني كارلو أنشيلوتي يأمل في أن يتعافى اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال الأسبوع المقبل.

مبابي ينضم إلى بعثة الريال في كأس إنتركونتيننتال

وقال أنشيلوتي، اليوم الجمعة، إن "الإصابة التي يعاني منها مبابي في الفخذ الأيسر، والتي أصيب بها خلال هذا الأسبوع، ستبعده عن مواجهة رايو فايكانو التي تقام غدا السبت بالدوري".

ولكن المدرب الإيطالي قال إن "مبابي سيسافر مع بقية زملائه إلى قطر للمشاركة في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري"، حيث سيواجه الريال إما باتشوكا المكسيكي أو الأهلي المصري.

وقال أنشيلوتي للصحافيين: "سنرى إذا كان سيتمكن من اللعب دون المخاطرة بتفاقم الإصابة. سيسافر لأننا نعتقد أن بإمكانه التعافي من الإصابة".

وأصيب مبابي في الساق وتم استبداله بعد تسجيله في المباراة التي فاز فيها الريال على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.