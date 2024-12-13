انت الأن تتابع خبر يويفا يفرض عقوبات على صربيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (​يويفا​) معاقبة ​الاتحاد الصربي​ بسبب تصرفات عنصرية من مشجعيه في مباراتين ب​دوري أمم أوروبا​، بما في ذلك محاولة حرق علم ألبانيا في مباراة مع ​سويسرا​. فرضت العقوبات على الاتحاد الصربي، بما في ذلك منع بيع التذاكر للمباريات الخارجية وإغلاق أجزاء من ملعبه في مباراتين على أرضه، بالإضافة إلى غرامات مالية بقيمة 173 ألف يورو. كما تم اتهام الاتحاد الصربي بسوء سلوك متكرر من المشجعين في مسابقات سابقة، مثل ​كأس أمم أوروبا 2024​ و​كأس العالم 2022​.