انت الأن تتابع خبر بشرط وحيد.. ترشيح نجم منتخب مصر شيكابالا لتدريب فريق الزمالك بعد رحيل جوميز.. الإعلامي يكشف تفاصيل تعيينه Shaikabala Coach Zamalek والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترشيح نجم منتخب مصر شيكابالا لتدريب فريق الزمالك بعد رحيل جوميز، أوصى الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق، إبراهيم سعيد، بتعيين محمود عبد الرازق شيكابالا كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد مغادرة جوزيه جوميز إلى الفتح السعودي الذي يتنافس في دوري روشن.

ترشيح نجم منتخب مصر شيكابالا لتدريب فريق الزمالك بعد رحيل جوميز

وخلال برنامج +90 الذي يعرض على قناة النهار، أكد إبراهيم سعيد أن هذه الفترة هي الأنسب لشيكابالا لتولي تدريب الزمالك بعد رحيل جوميز، نظرا لعلاقته الجيدة مع اللاعبين وإدارة النادي والجماهير، وأضاف أن الوقت قد حان لكي يتولى شيكابالا مسؤولية القيادة في القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن شيكابالا كان قريبا من جوميز في الفترة السابقة ويقدم التعليمات للاعبي الفريق، مما جعله يستفيد من تلك التجربة.

وأكد أيضا أن شيكابالا يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع لاعبي الفريق، لكن بشرط أن يعلن اعتزاله كرة القدم للتركيز على مهنة التدريب، محذرا من أن استمراره في اللعب قد يجعله يضع نفسه في التشكيلة الأساسية، وهذا رأيه الشخصي.

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