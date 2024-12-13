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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتتطلع الأندية المشاركة لتعزيز حظوظها في التأهل للأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية، عندما تنطلق الجولة الثالثة غدًا السبت.

أبرزها قمة الترجي وبيراميدز.. صدامات قوية في أبطال إفريقيا

يبحث الترجي التونسي عن فض الاشتباك على صدارة المجموعة الرابعة، حين يستضيف بيراميدز المصري السبت في قمة مباريات تلك الجولة، بينما يغيب الأهلي المصري عن تلك المواجهات، عقب تأجيل مباراته مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بالمجموعة الثالثة.

وجاء قرار التأجيل في ظل مشاركة نادي القرن في إفريقيا بالمشاركة ببطولة كأس إنتر كونتيننتال، المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه باتشوكا المكسيكي غدًا في الدور قبل النهائي للمسابقة العالمية، التي تستمر فعالياتها حتى الأربعاء القادم.

وتقام مباريات الجولة الثالثة على يومين، ويلعب 5 لقاءات غدًا، فيلتقي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي مع يانغ أفريكانز التنزاني، ومانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي مع الجيش الملكي المغربي، وإستاد أبيدجان الإيفواري مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر مع الهلال السوداني، بالإضافة للقاء الترجي وبيراميدز.

وفي المقابل، تجرى مباراتان فقط بعد غد الأحد، ويلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع الرجاء البيضاوي المغربي، ودغولبيا المالي مع وساغرادا إسبيرانسا الإنغولي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع شباب بلوزداد في 22 ديسمبر (كانون الأول) على إستاد القاهرة.

وسيكون الهلال السوداني في مهمة صعبة للغاية دفاعًا عن صدارته للمجموعة الأولى حين يحل ضيفًا علي مولودية الجزائر، ويتواجد الفريق السوداني الذي يخوض مباريات النسخة الحالية في موريتانيا بدلًا من بلاده لظروف عدم الاستقرار الأمني هناك، على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على يانغ أفريكانز ومازيمبي بهدفين نظيفين في كل مباراة، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن، ودون أن تتلقى شباكه أي هدف.

ويحتل مولودية الجزائر الفائز باللقب عام 1976 المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع مازيمبي سلبيًا خارج أرضه، وفاز علي يانغ أفريكانز بهدفين نظيفين، ليأتي في الوصافة دون أن يتلقى مرماه أي هدف أيضًا.