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أحمد جودة - القاهرة - لم يتردد مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنجي بوستيكوغلو، في انتقاد مهاجم الفريق، الألماني تيمو فيرنر، بعد التعادل 1-1 مع جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، ببطولة الدوري الأوروبي.

مدرب توتنهام يهاجم بشدة تيمو فيرنر

يرى بوستيكوغلو أن فريقه حصل على "نقطة مهمة"، ولكنه شعر بالإحباط من مستوى فيرنر المعار للفريق من لايبزيغ الألماني.

وصرح بوستيكوغلو عندما سئل عن استبدال فيرنر في فترة الاستراحة بين الشوطين: "من الناحية التكتيكية لم يكن يلعب بالمستوى الذي كان ينبغي أن يقدمه".

وأضاف: "هذا غير مقبول بالنسبة لي، قلت ذلك لتيمو، إنه لاعب ألماني دولي كبير، في اللحظة التي نعيشها الآن ليس لدينا الكثير من الخيارات، أحتاج من الجميع على الأقل أن يحاولوا تقديم أفضل ما لديهم".

وشدد بوستيكوغلو في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "الأداء الذي قدمه في الشوط الأول لم يكن مقبولًا".

وقال المدرب الأسترالي: "نحن بحاجة فقط إلى أن يساهم الجميع، بما في ذلك فيرنر، لأننا لا نملك العمق الكافي لاستبعاد اللاعبين إذا لم يقدموا أداء جيدًا، نحن بحاجة إليهم للقيام بدورهم وخاصة النجوم الكبار".واختتم: "عندما أضع على عاتق اللاعبين الأصغر سنًا واجبات ضخمة في المباريات، أتوقع مستوى قويًا من اللاعبين الكبار، ولكن ذلك لم يحدث اليوم".