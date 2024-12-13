نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يرفض الانتقال إلى بيراميدز.. وهكذا كان رده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الإعلامي محمد شبانة بأن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز لضمه بنهاية الموسم الجاري. وأوضح شبانة أن بيراميدز قدم عرضًا ماليًا ضخمًا للاعب لإقناعه بالرحيل عن صفوف الأهلي.

تفاصيل العرض المغري من بيراميدز لضم أكرم توفيق

أشار شبانة إلى أن أكرم توفيق تلقى عرضًا بقيمة مليون دولار سنويًا كراتب مبدئي، مع إمكانية التفاوض لزيادة المبلغ، في محاولة قوية من بيراميدز لجذب اللاعب.

وأضاف أن هذه المحاولة تأتي ضمن سياسة النادي لاستقطاب النجوم، حيث سبق أن نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، براتب كبير بلغ 2 مليون دولار سنويًا.

رغم العرض المغري

أوضح شبانة أن أكرم توفيق رفض الجلوس مع مسؤولي بيراميدز أو مناقشة الانتقال، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار مع الأهلي. وشدد اللاعب على رغبته في تحقيق إنجازات مع الفريق الأحمر وعدم رغبته في الرحيل.

طلبات أكرم توفيق من إدارة الأهلي

كشف شبانة أن أكرم توفيق طلب من إدارة الأهلي تحسين راتبه ليصل إلى 12 مليون جنيه سنويًا، بدلًا من راتبه الحالي البالغ 7 ملايين جنيه، تقديرًا لمستواه ودوره البارز مع الفريق.

اختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى أن بيراميدز يسعى لتكرار تجربة التعاقد مع نجوم الأهلي، ولكن موقف أكرم توفيق الرافض لهذا الانتقال يعكس ولاءه للنادي الأهلي ورغبته في الاستمرار ضمن صفوفه.