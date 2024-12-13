نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فولفسبورج ضد فرايبورغ في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فولفسبورج الألماني لخوض مباراته المقبلة أمام فرايبورغ، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الألماني.

موعد مباراة فولفسبورج ضد فرايبورغ في الدوري الألماني

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 12 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنطلق على أرضية ساشا ستيجمان.

ويتواجد فولفسبورج في المركز الخامس برصيد 21، بينما يتواجد فريق فرايبورغ برصيد 21 نقطة.

وفاز فولفسبورج في آخر مباراة له ضد ماينز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

بينما تعادل فرايبورغ أمام هوفنهايم بهدف لكل فريق.