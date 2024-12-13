نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة الألمانية مباريات الجولة ال 14 من الدوري الألماني لكرة القدم. ويشهد اليوم الجمعة مباراة وحيدة تجمع بين فولفسبورغ ضد فرايبورغ، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة. ترتيب الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم الجمعة وقبل بداية الجولة اليكم ترتيب الدوري الألماني: 1-بايرن ميونيخ برصيد 33 نقطة. 2-آينتراخت فرانكفورت برصيد 27 نقطة. 3-بايرن ليفركوزن برصيد 26 نقطة. 4-لايبزيغ برصيد 24 نقطة. 5-فولفسبورج برصيد 21 نقطة. 6-بروسيا دورتموند برصيد 21 نقطة. 7-فرايبورغ برصيد 21 نقطة. 8-بروسيا دورتموند برصيد 21 نقطة. 9-ماينز برصيد 19 نقطة. 10-فيردر بريمن برصيد 19 نقطة. 11-بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 18 نقطة. 12-يونيون برلين برصيد 16 نقطة. 13-اوغسبورغ برصيد 16 نقطة. 14- هوفنهايم برصيد 13 نقطة. 15- سانت باولي برصيد 11 نقطة. 16- هايدنهايم برصيد 10 نقاط. 17-هولشتاين كيل برصيد 5 نقاط. 18- بوخوم برصيد نقطتين.