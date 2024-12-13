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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقامة نهائي كأس السوبر المحلي لموسم 2023-2024، بين مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، وشباب بلوزداد (بطل كأس الجزائر) يوم 8 فبراير (شباط) 2025.

كأس السوبر الجزائري 8 فبراير 2025

ولم يكشف الاتحاد في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الخميس، عن الملعب الذي سيستضيف هذه المواجهة التي عادة ما توصف بـ "الكبيرة".

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الجزائري ان المباريات المؤجلة عن دوري المحترفين ستلعب خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مضيفًا أن المسابقة تجري في أفضل الظروف.

كما أبرز أن فترة قيد الانتقالات الشتوية حددت بين 5 يناير (كانون الثاني) و5 فبراير (شباط) المقبلين.

وأعلن الاتحاد الجزائري قبول استقالة المدير التقني الوطني عامر منسول، على خلفية إخفاق منتخبي أقل من 17 و20 عامًا في التأهل لنهايات كأس أمم إفريقيا.

