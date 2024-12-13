نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت منذ قليل المباراة التي جمعت الفريق الألماني آينتراخت فرانكفورت والفريق الفرنسي ليون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة فرانكفورت وليون

وشهد الشوط الأول سيطرة الفريق الألماني بشكل قوي حتى سجل الهدف الأول في الدقيقة 18 اللاعب انسجار كناوف، بصناعة هوغو ايكيتيكي.

وبعد تسجيل الهدف حاول لاعبي الفريق الفرنسي تحسين أدائهم للسيطرة على أحداث المباراة، وسجل ريان شرقي هدف التعادل في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني لم يمر الوقت طويلًا وعزز مالك فوفانا النتيجة بهدف ثاني سجله في الدقيقة 50، بصناعة ريان شرقي، واستمر الفريق الفرنسي في السيطرة على مجريات اللقاء وسجل ارنست نوواما الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 54.

وظل لاعبي الفريقين يحاولون استغلال الفرص لتعزيز النتيجة، وحاول الفريق الألماني تقليص الفارق، بينما حاول أصحاب الأرض زيادة الأهداف.

وسجل عمر مرموش الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 85، بصناعة كان اوزون لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليون إلى 13 نقطة ويتواجد في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند النقطة 13 في المركز الخامس.