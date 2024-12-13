نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالخالق: رحيل جوميز صادم.. ومباراة المصري البورسعيدي صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأبيض يستحق الحصول على جائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا هذا الموسم.

وقال عبدالخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك دائما يتحدى الصعاب والأزمات ويحصد البطولات في ظروف صعبة للغاية يصعب على أن نادي تحقيق ذلك مثل القلعة البيضاء".

وأضاف: "رحيل جوميز كان صادم بالنسبة لي، ومباراة المصري ستكون صعبة للغاية والجهاز الفني الحالي أمام الفريق البورسعيدي من أبناء النادي وبالتأكيد سيكونوا حريصين على تحقيق الفوز".

وأوضح: "يجب على لاعبي الزمالك أن يضعوا في اعتبارهم ضرورة تحقيق الفوز على المصري ويجب أن يركزوا للغاية".