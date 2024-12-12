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أحمد جودة - القاهرة - تستمر عقوبة الإيقاف الموقعة ضد مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، لمدة مباراتين ببطولة كأس ألمانيا، سارية عقب رفض المحكمة الرياضة التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به الحارس المخضرم، اليوم الخميس.

تأكيد عقوبة الإيقاف مباراتين على نوير بكأس ألمانيا

وكان نوير تعرض للإيقاف في وقت سابق من هذا الشهر بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة بايرن ضد باير ليفركوزن بالدور الثالث لبطولة كأس ألمانيا.

وتلقى نوير أول بطاقة حمراء في مشواره الكروي الطويل، بعدما تعمد عرقلة جيريمي فريمبونج خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفركوزن 1 / صفر على بايرن.

وقال نوير خلال جلسة الاستماع التي استمرت 45 دقيقة، واصفًا الواقعة: "حاولت الركض نحو الكرة. أدركت أنه سيكون ذلك صعبا، وأنني لن أصل إليها".

من جانبه، أفاد الحكم هارم أوزميرس، الذي أدار اللقاء، أنه أشهر البطاقة الحمراء في وجه نوير لأنه منع فرصة واضحة لتسجيل هدف، وليس بسبب اللعب العنيف.

وبحسب قواعد الاتحاد الألماني لكرة القدم، فإن منع فرصة تسجيل هدف واضحة من خلال خطأ غير خطير دون هدف لاحق يؤدي عادة إلى الإيقاف مباراتين.

وينتهي عقد نوير مع بايرن في 30 يونيو 2025، ومع وداع بايرن المبكر من البطولة، فربما لن يتأثر بقرار الإيقاف إلا في حالة عدم اتخاذه قرارا بإنهاء مسيرته بعد انتهاء الموسم الحالي.

يشار إلى أن نوير قرر اعتزال اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا، عقب مشاركته مع الفريق ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي استضافتها البلاد في الصيف الماضي.