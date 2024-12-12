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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام سويدية، أن النيابة العامة أغلقت التحقيق في قضية الاغتصاب ضد نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي.

رسميًا.. إغلاق قضية الاغتصاب ضد مبابي

بدأت القضية قبل شهرين خلال عطلة أكتوبر الدولية، والتي لم يتواجد فيها مبابي مع منتخب بلاده فرنسا بناء على اتفاق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب ديديه ديشامب.

وأكدت السلطات السويدية آنذاك أنها تحقق في مزاعم واقعة اغتصاب حدثت في فندق بالعاصمة ستوكهولم، لكنها لم تذكر اسم أي مشتبه به.