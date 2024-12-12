نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مدة غياب كيليان مبابي بعد إصابته أمام اتالانتا في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإيطالي لإصابة قوية، خلال مشاركته مع فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري ابطال أوروبا.

وعجز مبابي على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله البرازيلي رودريجو في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

مبابي يغيب عن نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وحقق ريال مدريد فوزا هاما على نظيره أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت على ارضية ملعب جويس معقل القديسين.

وأعلن النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، تفاصيل إصابة مهاجمه الفرنسي، قائلًا "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في فخذ ساقه اليسرى. التطور معلق".

بينما أكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" اليوم الخميس، أن الفرنسي مبابي سيغيب عن نهائي كأس الإنتركونتيننتال، والذي سيقام يوم 18 ديسمبر، على أرضية ملعب لوسيل في قطر.

وينتظر ريال مدريد، الفائز من مواجهة الاهلي وباتشوكا الميكسيكي في كأس التحدي، يوم السبت المقبل في ملعب “974” في قطر.