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أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز الرعاية الصحية للرياضيين، تواصل وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ برنامجها التدريبي الشامل لتأهيل العاملين في القطاع الرياضي في مجالات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي. تأتي هذه الدورات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري واللجنة الطبية العليا، وتستهدف أطباء مستشفيات ووحدات الطب الرياضي، ومدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وزارة الشباب والرياضة تستكمل الدورات التدريبية للإسعافات الأولية

أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذه المبادرة تُعد خطوة رائدة لتطوير الكفاءات الطبية والرياضية، مشددًا على ضرورة حصول جميع العاملين في الهيئات والاتحادات والمؤسسات الرياضية على هذه الدورات لضمان أعلى مستويات الأمان والرعاية الصحية داخل المنشآت الرياضية. كما أوضح أن الوزارة تلتزم بإعداد لوائح طبية جديدة تهدف إلى تنظيم الرعاية الصحية للرياضيين.

وشددت الوزارة على أهمية امتلاك كل لاعب ورياضي ملفًا طبيًا شاملًا يتضمن سجله الصحي، لضمان تقديم الرعاية المناسبة في حالات الطوارئ وتعزيز متابعتهم الطبية بشكل دوري.

يشمل البرنامج تدريبات عملية ونظرية حول الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى التعامل مع الإصابات الشائعة في الملاعب مثل الكسور والنزيف والجروح، مع تقديم إرشادات لنقل المصابين بطرق آمنة.

تنفذ هذه الدورات تحت إشراف اللجنة الطبية العليا وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، حيث يُمنح المشاركون شهادات معتمدة تؤهلهم للتعامل مع الطوارئ بكفاءة، مما يساهم في تعزيز الأمان والرعاية الطبية للرياضيين.

من جانبه، أشاد الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج، مؤكدًا أن تطوير مهارات العاملين في القطاع الرياضي يمثل خطوة محورية لضمان سلامة اللاعبين وتقديم الدعم الطبي السريع خلال المنافسات والتدريبات.

تُنفذ هذه المبادرة في المركز الأولمبي بالمعادي، كجزء من استراتيجية الوزارة لدعم القطاع الرياضي بكوادر مؤهلة، بما يسهم في النهوض بالرياضة المصرية على كافة المستويات.