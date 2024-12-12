نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الإصابة.. جلسة علاجية خاصة لمصطفى الزناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة علاجية خاصة لمصطفى الزناري

ويعاني الزناري من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.