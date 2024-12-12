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أحمد جودة - القاهرة - يأمل كارلوس ألكاراز أن يأتي 2025 أقوى من العام الجاري بالنسبة له، وبعد فوزه هذا الموسم ببطولتي رولان غاروس وويمبلدون للغراند سلام وأساتذة إنديان ويلز وبطولة بكين ذات الـ500 نقطة علاوة على الميدالية الفضية الأوليمبية في دورة باريس، يضع النجم الإسباني نصب عينيه التتويج بلقب أستراليا المفتوحة، وهي البطولة الكبرى الوحيدة الغائبة عن سجله.

ألكاراز عينه على البطولة الكبرى الغائبة عن سجله

وأكد ألكاراز أنه شرف أن يحصل على هذه الجائزة في أرضه، وأقر بأن عام 2024 كان عام الصعود والهبوط بالنسبة له، لكنه يحتفظ بالأمور الجيدة فقط لأنه إيجابي.

وصرح: "مازالت المشاعر تجتاحني لمشاهدة مقاطع فيديو رولان غاروس وويمبلدون".

وعلى الرغم من أن التنس رياضة فردية، فقد أبرز ألكاراز أن هناك فريقًا يقف وراءه، وأرجع الفضل أيضًا إلى الأشخاص الذين يشجعونه يومًا بعد يوم".

كما أبدى أمله في أن "يأتي 2025 أقوى"، قائلًا: "إنني فتى طموح للغاية وأريد المزيد وأستراليا هي ما أريد أن أظفر به على الرغم من أن والدي لا يروق له ذلك كثيرًا أن أكون بطلًا هناك هو هدفي الرئيسي للموسم المقبل".

وفي المقابل أشار إلى صعوبة العثور على السعادة، لكنه وجد سببًا إضافيًا للاستمرار في القمة دون استسلام، وقال: "أود أن يستمتع الناس معي".

ويفكر ألكاراز بالفعل فيما سيأتي، وأوضح: "بدأت شهرًا صعبًا من التدريب، لكن وجودي في داري لقضاء عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة أمر رائع ويمنحني متنفسًا".