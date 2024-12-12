نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو وأياكس أمستردام في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي مع نظيره أياكس أمستردام اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد يوهان كرويف ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الأوروبي.
موعد مباراة لاتسيو وأياكس أمستردام
وتنطلق صافرة بداية مباراة لاتسيو وأياكس أمستردام مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وأياكس أمستردام
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.