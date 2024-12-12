نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزيادة دقة التسديد.. فقرة فنية خاصة بمران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص الجهاز الفني على التركيز على بعض الجوانب الفنية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب، باستخدام المرمى الصغير، لزيادة دقة التسجيل لدى اللاعبين.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

