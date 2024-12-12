نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مرموش مع آينتراخت فرانكفورت أمام أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع نظيره أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد جروباما ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الأوروبي.
موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام أولمبيك ليون
وتنطلق صافرة بداية مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام أولمبيك ليون أمستردام مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وأولمبيك ليون
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.