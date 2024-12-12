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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم هانسي فليك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني 3 / 2 أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

فليك: الفوز على دورتموند في سيجنال إيدونا بارك لم يكن سهلا

وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي برشلونة على الانترنت:" اعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية. كان أحد الأشواط الأولى التي لعبناها بشكل رائع، كنا ممتازين بالكرة وحافظنا على قوتنا بعد أن تعادلوا 1/1 ثم 2/2".

وأكد مدرب برشلونة أن الفوز في سيجنال إيدونا بارك لم يكن سهلا.

وقال:"إنه أمر مميز تحقيق الفوز هنا. كنا نعلم أن هناك الكثير على المحك بالنسبة للفريقين، ولكن من البداية كان بإمكانك أن ترى أننا دخلنا المباراة بحثا عن الفوز".

وأثنى فليك أيضا على فيران توريس، الذي سجل هدفين في الشوط الثاني ليمنح برشلونة الفوز، حيث قال:"أنا سعيد للغاية لأجله لأنه دائما يتحلى بموقف رائع، مثل فيرمين لوبيز. إنه دائما إيجابي، حتى عندما يكون مصابا".