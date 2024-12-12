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أحمد جودة - القاهرة - قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن بوكايو ساكا، لاعب الفريق، سيصبح أفضل مع مرور الوقت بعدما سجل هدفين ليقود فريقه للفوز 3 / صفر على موناكو، حيث أصبح على بعد خطوة من التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

أرتيتا يشيد بأداء نجم الفريق بعد أدائه أمام موناكو

ولدى سؤاله عن ساكا، قال أرتيتا:"يواصل مفاجأتنا، وهذا ما يريد فعله".

وأضاف:"هذه هي الجودة التي يمتلكها، هذا هو الطموح الذي يمتلكه، وهذه هي الطريقة التي يعد بها نفسه كل يوم. من الصعب للغاية القيام بما يقوم به".

وأضاف:"ما فعله خلال أول ستة أعوام من مسيرته الاحترافية بكرة القدم يعد استثنائيا. يهدف للتحسن. لديه لاعبون وبيئة حوله تمكنه من مواصلة هذا وأنا متأكد أنه سيفعل".

وأردف:"لقد تطور بطريقة صحيحة، ذهنيا، وبدنيا، وحالته، واستعداداته، والآن لديه هواية اللعب كل ثلاثة أيام، وهو لديه استمرارية في فعل هذا في أعلى المستويات".

وأكد:"هو مثال رائع بسبب سلوكه اليومي، وبسبب ما يريد أن يفعله، وهو أن يقدم أفضل نسخة منه كل يوم. إنه شخص متواضع، ومن الرائع أن يكون حولنا، وموهبة مذهلة. إنه يصنع الفارق بالنسبة لنا".