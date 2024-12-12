نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وركز عماد المندوه على منح الثلاثي بعض التعليمات الفنية، بجانب تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات من مسافات متنوعة بجانب بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل.



ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

