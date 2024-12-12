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أحمد جودة - القاهرة - التقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي برئاسة أشرف فرحات، بعد حسمه لانتخابات الاتحاد، بحضور الأعضاء وقيادات الوزارة.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الهوكي بتشكيله الجديد

تناول اللقاء، الحديث عن الخطط المستقبلية لتطوير رياضة الهوكي في مصر، وسُبل دعم المنتخبات الوطنية لتحقيق إنجازات على الصعيدين المحلي والقارب والدولي، وكذلك خطط النشاط للاتحاد، وضوابط الحافز الرياضي.

بالإضافة إلي مناقشة عودة دوري هوكي المدارس، مشاركة الهوكي في معرض سبورتس اكسبو، تطوير وتنمية الكوادر الإدارية بالاتحاد، الحوكمة المالية، ومتابعة إدخال بيانات الهوكي والاتحادات الأخري علي شبكة معلومات الرياضة المصرية.

أكد الدكتور أشرف صبحي علي ضرورة تحقيق أهداف استراتيجية تطوير الرياضة في مصر، والتركيز على اكتشاف المواهب الشابة ودعم البنية التحتية للعبة، معربًا عن دعمه الكامل للمجلس.

كما جدد وزير الرياضة تأكيده على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، سواء لوائح السفر أو استضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه، عبر أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي، عن شكره وتقديره العميق للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل داخل الاتحادات والهيئات الرياضية.