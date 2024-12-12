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أحمد جودة - القاهرة - رغم تلقيه الهزيمة السابعة في آخر عشر مباريات بخسارته الأربعاء أمام يوفنتوس الإيطالي 0-2 ليتقهقر في المركز الثاني والعشرين للمجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رفض المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا اعتبار الفترة الحالية التحدي الأصعب في مسيرته.

جوارديولا لا يرى بنتائج سيتي الحالية التحدي الأصعب في مسيرته

الأمور باتت واضحة بالنسبة لغوارديولا، فـ "الهدف هو خوض الملحق الفاصل. للقيام بذلك، سيتعين علينا العودة بنقطة من باريس والفوز بالمباراة الأخيرة على أرضنا" ضد كلوب بروج البلجيكي في 22 و29 يناير تواليا.

وتطرق الإسباني إلى مباراة الأربعاء ضد يوفنتوس، قائلا "الليلة، لا أعتقد أن الأخطاء الدفاعية كانت كثيرة، لم تكن سبب خسارتنا، نعم في مباريات أخرى كانت كذلك، لكن ليس اليوم"، مضيفا "لقد أخطأنا التمريرة الأخيرة عندما وصلنا إلى منطقة الست ياردات كان هذا هو الفارق اليوم، لكنني أحب فريقي بالطريقة التي نلعب بها والنتيجة لن تقنعني بالعكس".

وأضاف "كنا هجوميين بشكل جيد في الضغط العالي، فزنا بالكرات الطويلة وكان الرباعي الخلفي جيدا حقا"، مضيفا "أنا صادق جدا في الحديث عما إذا لعبنا بشكل جيد أم لا".

ورأى أن "النتائج تمنحنا الثقة والدفعة. استقبلنا اليوم القليل من الفرص عندما تقارن الأمر على سبيل المثال بمباراتنا ضد نوتنجهام فورست أو بعض مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز الأخرى التي فزنا بها لأننا نلعب بالإيقاع الصحيح، لكن هذا ما حدث، هذه هي الحياة".