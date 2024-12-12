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أحمد جودة - القاهرة - يدخل برشلونة مباراته أمام ضيفه ليجانيس، بعد غد الأحد، مثقل بالضغوط في حال فوز الريال على فايكانو، حيث سيكون مطالبا بالفوز من أجل استعادة صدارة الدوري.

برشلونة يتحدى الضغوط أمام ليجانيس بالليجا

ورغم أن برشلونة تصدر الدوري مبكرا ووصل الفارق بينه وبين الريال لسبع نقاط لكنه فرط في هذا التقدم بعدما تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما خلال آخر خمس مباريات.

وجاءت بداية برشلونة للموسم قوية، تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك، حيث فاز أول سبع مباريات بالدوري، وحتى الآن حقق الفريق 12 انتصارا وخسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين.

وسيواجه برشلونة أزمة أخرى في مباراة ليجانيس حيث سيضطر فليك إلى متابعة المباراة من المدرجات وليس من على مقاعد البدلاء كالمعتاد وذلك بعد إيقافه مباراتين عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة ريال بيتيس الأخيرة.

ومع ذلك، طالب فليك من لاعبيه ضرورة عدم التفكير في أي شيء سوى الفوز على ليجانيس وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في جدول الترتيب.

ورغم تعادله في الجولة الماضية مع بيتيس 2/2، يدخل برشلونة المباراة منتشيا بفوزه على بوروسيا 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا واحتلاله للمركز الثاني في مرحلة الدوري، ليقترب بقوة نحو التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر.

وفي المقابل، يدخل ليجانيس المباراة بحثا عن تحقيق أول فوز له بعد هزيمتين وتعادل، ما جعله يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويهدف ليجانيس لتحقيق المفاجأة والفوز على برشلونة لكي تكون هذه المباراة بمثابة انطلاقة للفريق نحو الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث إنه يبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط بفارق نقطتين فقط.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة حينما يلتقي بلد الوليد مع بلنسية.

وفي مباريات بعد غد السبت، عندما يلتقي إسبانيول مع أوساسونا، وريال مايوركا مع جيرونا، وإشبيلية مع سلتا فيجو.

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم الاحد المقبل عندما يلتقي أتلتيكو مدريد مع خيتافي، وديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد مع لاس بالماس، وفياريال مع ريال بيتيس.