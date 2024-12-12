عاجل| رامي ربيعة: نخوض مباراة صعبة في كأس التحدي.. وهدفنا إسعاد الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه يبحث دائمًا عن التواجد ‏في المركز الأول في أي بطولة يشارك بها وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية والإفريقية ‏لا سيما في البطولات العالمية.‏

رامي ربيعة: نخوض مباراة صعبة في كأس التحدي

وأضاف ربيعة: «نخوض مباراة صعبة في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر الجاري في قطر، ‏ونسعى إلى تحقيق الفوز للتتويج باللقب، ومواصلة مشوارنا في البطولة للتواجد طرفًا في نهائي ‏كأس القارات للأندية».‏

وأوضح مدافع الأهلي أن اللاعبين لديهم رصيد كبير من الخبرات بعد مشاركتهم السابقة في ‏نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى رغبة الفريق في الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة ‏من خلال التتويج بلقب كأس التحدي، وإضافة بطولة جديدة لم يسبق أن فاز بها النادي من ‏قبل والتأهل للنهائي.‏

وواصل ربيعة حديثه: «نسعى إلى إثبات أنفسنا للعالم أجمع ولجماهيرنا أننا متواجدون بقوة في ‏بطولة بحجم كأس القارات للأندية».‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته قائلًا إن الأهلي يمتلك شعبية كبيرة، وسبق أن خضنا بطولات ‏وسط دعم جماهيري كبير سواء في كأس العالم للأندية أو كأس السوبر الإفريقي، ونتمنى أن ‏يستمر دعمهم لنا من خلال وجودهم في مباراة كأس التحدي.‏