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أحمد جودة - القاهرة - يترقب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تلقي نبأ إصابة كبرى أخرى، اليوم الخميس، حيث يتوقع أن يظهر التشخيص الخاص بإصابة مدافع الفريق نيكو شلوتربيك.

دورتموند يترقب تشخيص إصابة نجم الفريق

وقال مدرب الفريق، نوري شاهين، عقب المباراة:"الصور كانت فظيعة. عليك أن تنتظر وتراقب. سيكون الأمر صعبا، ليلة بلا نوم".

وقال القائد إيمري تشان:" نتمنى ألا تكون إصابة شلوتربيك سيئة للغاية".

وعانى دورتموند من الكثير من الإصابات طوال الموسم، وبالفعل لديه مدافعان اثنان مصابان، هما نيكلاس شوله وفالديمار أنتون.

وقال شاهين يوم الثلاثاء إن شوله سيغيب لأشهر، بينما لم يحسم إمكانية عودة أنتون للمشاركة أمام هوفنهايم بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف: " أود أن أقول لا. لكن لا أستطيع استبعاد أن ينجح الأمر".

وتمكن المدافع جوليان ريرسون من لعب شوط واحد فقط أمس الأربعاء بسبب مشاكل في الدورة الدموية، فيما غاب لاعب خط الوسط جوليان براندت.

وتلقى دورتموند أول هزيمة له على أرضه خلال هذا الموسم في كافة المسابقات بعدما سجل فيران توريس هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 86.

وخرج دورتموند من المراكز الثمانية الأولى، المؤهلة مباشرة لدور الـ16. وتقام آخر مباراتين في مرحلة الدوري في يناير.

وقال شاهين عقب المباراة إن الخسارة مؤلمة للغاية لأن الفريق قاتل بشكل جيد. ولكنه أردف: "الأخطاء الصغيرة صنعت الفارق أمام فريق كبير. يجب أن نتوقف عن الوقوع في مثل هذه الأخطاء سريعا".