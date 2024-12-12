نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف داري: نسعى للفوز بكأس التحدي والاحتفال مع جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره الشديد بالتواجد مع ‏الأهلي في محفل عالمي بحجم وقيمة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، وأكد ثقته ‏الكبيرة في الوصول مع الفريق إلى أبعد نقطة في البطولة. ‏

وقال داري: «نخوض مباراة كأس التحدي بمعنويات مرتفعة، لا سيما ‏أن الفريق سيكون مدعومًا بجماهيره الكبيرة التي ستكون حاضرة في استاد 974 بقطر ‏لتشجيع الأهلي».‏

وأضاف: «هدفنا بكل تأكيد الفوز بكأس التحدي والاحتفال مع الجماهير باللقب، ‏والتأهل إلى نهائي البطولة».‏

وأوضح داري أن الأهلي يضم لاعبين كبارًا يعرفون جيدًا الدور المنوط بهم والتكليفات ‏الخاصة لهم والتحديات التي تواجه الأهلي بشكل عام، وهناك حديث دائم بين كافة عناصر ‏الفريق وتشجيع متواصل من أجل تحقيق أهداف الأهلي.‏

وأشار مدافع الأهلي إلى أن لاعبي الفريق هدفهم مواصلة تقديم الأداء والنتائج التي تليق ‏بالنادي وجماهيره، وتشرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية.‏

وواصل داري حديثه: «شرف لأي لاعب أن يمثل الأهلي ويرتدى قميص النادي الذي حقق ‏العديد من البطولات القارية ويعد واجهة مشرفة على المستوى العالمي، مدعومًا بقاعدة ‏جماهيرية كبيرة تبحث دائمًا عن الفوز بالألقاب».‏

وأضاف: «تركيزنا الكامل في مباراة كأس التحدي، وهدفنا تحقيق الفوز، ثم التأهل إلى نهائي ‏البطولة، مشيرًا إلى أن أي لاعب يتمنى أن يواجه ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا».‏

وأكد داري أن الوصول إلى إنجاز غير مسبوق للمنتخبات والفرق العربية في البطولات ‏العالمية ليس بعيدًا أو حلمًا مستحيلًا، ضاربًا المثل بمنتخب المغرب الذي فاز بالمركز الرابع في مونديال كأس العالم، مؤكدًا أن حلمه الشخصي أن يحقق إنجازًا جديدًا مع الأهلي من ‏خلال التتويج بلقب كأس القارات للأندية.‏

واختتم أشرف داري تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق، ومجددًا ‏العهد على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق أحلامهم والفوز بالبطولات مع الأهلي.‏

