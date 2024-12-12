نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف داري: نسعى للفوز بكأس التحدي والاحتفال مع جماهير الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعرب أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره الشديد بالتواجد مع الأهلي في محفل عالمي بحجم وقيمة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، وأكد ثقته الكبيرة في الوصول مع الفريق إلى أبعد نقطة في البطولة.
وقال داري: «نخوض مباراة كأس التحدي بمعنويات مرتفعة، لا سيما أن الفريق سيكون مدعومًا بجماهيره الكبيرة التي ستكون حاضرة في استاد 974 بقطر لتشجيع الأهلي».
وأضاف: «هدفنا بكل تأكيد الفوز بكأس التحدي والاحتفال مع الجماهير باللقب، والتأهل إلى نهائي البطولة».
وأوضح داري أن الأهلي يضم لاعبين كبارًا يعرفون جيدًا الدور المنوط بهم والتكليفات الخاصة لهم والتحديات التي تواجه الأهلي بشكل عام، وهناك حديث دائم بين كافة عناصر الفريق وتشجيع متواصل من أجل تحقيق أهداف الأهلي.
وأشار مدافع الأهلي إلى أن لاعبي الفريق هدفهم مواصلة تقديم الأداء والنتائج التي تليق بالنادي وجماهيره، وتشرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية.
وواصل داري حديثه: «شرف لأي لاعب أن يمثل الأهلي ويرتدى قميص النادي الذي حقق العديد من البطولات القارية ويعد واجهة مشرفة على المستوى العالمي، مدعومًا بقاعدة جماهيرية كبيرة تبحث دائمًا عن الفوز بالألقاب».
وأضاف: «تركيزنا الكامل في مباراة كأس التحدي، وهدفنا تحقيق الفوز، ثم التأهل إلى نهائي البطولة، مشيرًا إلى أن أي لاعب يتمنى أن يواجه ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا».
وأكد داري أن الوصول إلى إنجاز غير مسبوق للمنتخبات والفرق العربية في البطولات العالمية ليس بعيدًا أو حلمًا مستحيلًا، ضاربًا المثل بمنتخب المغرب الذي فاز بالمركز الرابع في مونديال كأس العالم، مؤكدًا أن حلمه الشخصي أن يحقق إنجازًا جديدًا مع الأهلي من خلال التتويج بلقب كأس القارات للأندية.
واختتم أشرف داري تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق، ومجددًا العهد على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق أحلامهم والفوز بالبطولات مع الأهلي.