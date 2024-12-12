نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق سبورتنج لشبونة، مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباراة روما مع نظيره سبورتنج لشبونة، مساء اليوم الخميس في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وستنطلق صافرة مباراة روما ضد سبورتنج لشبونة، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة روما ضد سبورتنج لشبونة عبر قناة beIN Sports 2HD.