نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس.. مانشستر يونايتد في اختبار سهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، أهم مباريات بطولة الدوري الأوروبي، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

روما ضد سبورتينج براجا، في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2.

سانت جيلواز ضد نيس، في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 4.

مالمو ضد جالاتا سراي، في تمام الساعة 7.45 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 3.

فيكتوريا بلزن ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة 7.45 مساء؛ عبر قناة beIN Sports HD 1.

جلاسكو رينجرز ضد توتنهام؛ في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 1.

بورتو ضد ميتيلاند، في تمام الساعة 10 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 6.

أياكس ضد لاتسيو، في تمام الساعة 10 مساء، على قناة beIN Sports HD 2.

ليون ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة 10 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3