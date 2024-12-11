عاجل.. تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نوري شاهين، المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه الرسمي الرسمي لمواجهة برشلونة الإسباني في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في سادس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، إيمري تشان، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، فيليكس نميشا، جيوفاني ريينا.

خط الهجوم: سيرو جيراسي، جيمي بينوي جيتينز، جوليان دورانفيل.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة بروسيا دورتموند ضد برشلونة مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.