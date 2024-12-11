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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا.. في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. وتأتي هذه المباراة وسط ترقب كبير من عشاق الكرة العالمية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

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مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة بين يوفنتوس ومانشستر سيتي يوم الأربعاء، 11 ديسمبر، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو. ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

سيتم بث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 3.

وستُبث مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أيضا على القنوات التالية:

- Digi Sport 2 HD Romania

- beIN Sports HD 3

- beIN Sports HD 1 English

- Arena Sport 1 HD Croatia

- TNT Sports 2.

وضع الفريقين في دوري الأبطال

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز التاسع عشر بنفس الرصيد. يحتاج الفريقان إلى الفوز لضمان التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي ضمن الثمانية الأوائل.

أداء الفريقين في الموسم الحالي

مانشستر سيتي:

المركز في الدوري الإنجليزي: الرابع برصيد 27 نقطة.

عدد المباريات: 15 مباراة.

النتائج: 8 انتصارات، 3 تعادلات، 4 هزائم.

الأهداف المسجلة: 27 هدفًا.

الأهداف المستقبلة: 21 هدفًا.

أداء دوري الأبطال: انتصاران، تعادلان، هزيمة واحدة.

يوفنتوس:

المركز في الدوري الإيطالي: الخامس برصيد 27 نقطة.

عدد المباريات: 15 مباراة.

النتائج: 10 انتصارات، تعادل واحد، 4 هزائم.

الأهداف المسجلة: 24 هدفًا.

الأهداف المستقبلة: 10 أهداف.

أداء دوري الأبطال: انتصاران، تعادلان، هزيمة واحدة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تفوق يوفنتوس على مانشستر سيتي في تاريخ مواجهاتهما، حيث التقيا في 6 مناسبات سابقة:

انتصارات يوفنتوس: 3 مرات

انتصار مانشستر سيتي: مرة واحدة

التعادلات: 2

يسعى مانشستر سيتي لكسر تفوق يوفنتوس وإنهاء عقدة عدم الفوز عليه منذ 48 عامًا.

القيمة السوقية للفريقين

حسب موقع ترانسفير ماركت:

القيمة السوقية لمانشستر سيتي: 1.26 مليار يورو

القيمة السوقية ليوفنتوس: 594.20 مليون يورو

أغلى لاعب: إيرلينغ هالاند (200 مليون يورو)

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة يوفنتوس



التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا: