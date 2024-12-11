نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هاني أبو ريدة يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للفيفا، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، بخالص التهنئة للشعب السعودي الشقيق، وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الشباب والرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بحقوق تنظيم كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٤.

كما يتقدم المهندس أبوريدة بالتهنئة للسيد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهذه المناسبة، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة بأن المملكة العربية السعودية ستبهر العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها سوف تكون على أتم الاستعداد ليخرج الحدث بأقوى شكل نتمناه جميعا.