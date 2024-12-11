تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

أعلن سيميوني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره براتيسلافا السلوفاكي بعد قليل بستاد ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012