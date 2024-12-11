نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن سيميوني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره براتيسلافا السلوفاكي بعد قليل بستاد ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.
تشكيل أتلتيكو مدريد أمام براتيسلافا
حراسة المرمى: اوبلاك
خط الدفاع: لورينتي، خيمنيز، لينجليت، جالان.
خط الوسط: سيميوني، باريوس، دي بول.
خط الهجوم: لينو، جريزمان، الفاريز.
القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبراتيسلافا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.