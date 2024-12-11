الرياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن سيميوني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره براتيسلافا السلوفاكي بعد قليل بستاد ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام براتيسلافا

حراسة المرمى: اوبلاك

خط الدفاع: لورينتي، خيمنيز، لينجليت، جالان.

خط الوسط: سيميوني، باريوس، دي بول.

خط الهجوم: لينو، جريزمان، الفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبراتيسلافا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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