غدا .. سباق الخيل الثامن بمضمار مزرعة الرحبة

يشهد يوم غد الخميس مضمار سباق الخيل بمزرعة الرحبة منافسات سباق الخيل الثامن الذي ينظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق وذلك في الساعة الواحدة والنصف ظهرا ويشتمل السباق على خمسة أشواط للخيول العربية الاصيلة وشوطا واحدا للخيول العربية الأصيلة «إنتاج محلي» وشوطين للخيول المهجنة الاصيلة «التريرد».

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