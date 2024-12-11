نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مواجهة باتشوكا وبوتافوجو ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أرتور خورخي، المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي، وجويلرمو ألمادا، مدرب باتشوكا المكسيكي، عن تشكيل المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وتُلعب المباراةعلى ملعب 974 مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات".

وينتظر النادي الأهلي الفائز من هذه المباراة لمواجهته في الدور نصف النهائي في مباراة تقام يوم السبت المقبل، ويتأهل الفائز منها لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية التي ستُلعب يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقد تاهل الأهلي قد تأهل لهذه المباراة بعد الفوز على العين الإماراتي في الدور الثاني من البطولة بنتيجة 3-0، في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل بوتافوجو كالتالي:

حراسة المرمى: جون فيكتور

خط الدفاع: ماتيو بونتي، الكسندر باربوزا، أدريلسون، كويابانو.

خط الوسط: جرجور، آلان، كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: لويس هنريكي، ماتيوس مارتينز، إيجور جيسوس.

بينما جاء تشكيل باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: سيرجيو باريتو، بريان جونزاليس، لويس رودريجز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، ألان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.