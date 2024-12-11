انت الأن تتابع خبر فيفا يكشف موعد انطلاق كأس العالم للسيدات 2027 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ‬أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للسيدات 2027 ستقام في البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 25 يوليو بمشاركة 32 منتخبًا.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات هي النسخة الأولى التي تقام في أمريكا الجنوبية، بنفس توزيع المقاعد للاتحادات القارية مثل نسخة 2023، مع تأهل 11 فريقاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباشرة.

ويحصل الاتحاد الآسيوي على 6 مقاعد مباشرة، بينما يحصل الاتحاد الأفريقي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على 4 مقاعد لكل منهما، في حين سيحصل اتحاد أمريكا الجنوبية على ثلاثة مقاعد واتحاد الأوقيانوس على مقعد واحد.

ويتم تحديد آخر ثلاثة مقاعد من خلال ملحق عالمي يضم عشرة فرق، يقام على مرحلتين بين نوفمبر 2026 وفبراير 2027.

وتستضيف البرازيل، التي فازت بحقوق الاستضافة في مايو الماضي، البطولة بين 10 أو 12 ملعباً، العديد منها استخدم خلال كأس العالم للرجال 2014.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو في بيان "هذه البطولة التاريخية سيكون لها تأثير هائل ليس فقط في أمريكا الجنوبية، بل في جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يؤكد "فيفا" أيضاً البلد المضيف لكأس العالم للرجال في عامي 2030 و2034 اليوم الأربعاء، حيث ستذهب النسخة الأولى إلى ملف من ثلاث قارات وست دول بقيادة المغرب وإسبانيا والبرتغال، والثانية إلى السعودية.