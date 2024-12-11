محمد صلاح: جوميز تحجج بالمستحقات المتأخرة.. والأجانب يعتبرون مصر محطة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن كواليس رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن الفارس الأبيض خلال الساعات الماضية.

جوميز تحجج بالمستحقات المتأخرة

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: رحيل جوميز مفاجأة، وأيام باتشيكو قولت إنه لن يرحل إلا لو رتب أموره، والناحية من جانب الزمالك لا مشكلة فيها والنادي يسير بشكل جيد.

وتابع نجم الزمالك السابق: هناك بعض الأمور لا تسير بشكل جيد بسبب الأمور المالية، وحين رحل باتشيكو مثلا جمعنا كجهاز ولاعبين وعزمنا على العشاء ثم رحل ولم يكن يعلم أي أحد.

وأضاف صلاح: من الممكن أن يضحى المدرب بأي شيء، والمدربين يعتبروا الأهلي والزمالك محطة جيدة وجميعم يرحلون إلى محطات جيدة بعدها.

وأكمل محمد صلاح: كان لا بد أن يقول جوميز إنه سيرحل، ولم يتوقع أحد أن يرحل حاليًا لأنه ليس صاحب مشكلات، ولكنه وضع طبيعي للأجانب الذين يعتبرون مصر محطة وحين يمتلكون عرضا جيدا يرحلون.

وواصل المدير الفني لدياموند تصريحاته: الاجتماع كان للساعة الثالثة صباح اليوم، وجوميز تحجج بالـ3 أشهر المتأخرة، وجوميز قدم كل ما في وسعه مع الزمالك، لكن ليس هناك جديدا.

واختتم محمد صلاح: ليس قيمة الزمالك أن تتركه في هذا الوقت رغم حصولك على بطولتين، واللاعبين والإدارة والجمهور كانوا شركاء فيهم،