حمد إبراهيم يُعلن تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام حرس الحدود بكأس الرابطة

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء حرس الحدود اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية