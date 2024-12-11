نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام الجونة فى كأس الرابطة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الجونه المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد خالد بشاره ضمن مباريات الجوله الأولى فى دور المجموعات لكاس الرابطة.

تشكيل سموحة أمام الجونة فى كأس الرابطة المصرية

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، شريف رضا، محمد رجب.

خط الوسط: محمد متولى، دوكو دودو، مصطفى البدرى،احمد خالد.

خط الهجوم: عبد الكريم الوادي، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسين تيمور، محمد ابو بكر، أدهم أحمد، اسلام جابر، صامويل امادو، حسام حسن، محمد ربيعه، اجاى، محمود صابر.