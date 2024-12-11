انت الأن تتابع خبر سيدات سلة الأهلي يخضن تدريبات استشفائية بالسنغال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، برنامج خاص يشمل تدريبات استشفائية، بعد التأهل إلى ربع نهائي ‏بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالسنغال، عقب الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي أمس‎.‎

ويحصل الأهلي على يومين راحة قبل انطلاق منافسات دور ربع النهائي يوم الجمعة المقبلة، وفضل طارق خيري، المدير الفني ‏للفريق القيام ببعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإرهاق وتجنب الإصابات‎.‎

‎وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- ‏يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني‎.‎