انت الأن تتابع خبر أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا.. تشكيلة سيميوني المتوقعة لتلك المواجهة والقنوات الناقلة وموقف الفريقين بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن على موعد مع مواجهة سهلة في منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكتيبة المدير الفني سيموني اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر من عام 2024 وذلك عندما يلاقي نادي سلوفان براتيسلافا على ملعب ميتروبوليتانو في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة إلا الربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يطمح كتيبة سيميوني في تحقيق انتصار يحسن من موقفه بجدول ترتيب البطولة، ونحن خلال تلك المقالة سوف نوضح لكم تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع وكذلك أيضًا موقف كلا الفريقين بجدول الترتيب.

ما هو تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد سلوفان براتيسلافا ؟

هذا ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد “دييجو سيموني” تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

بينما في خط الدفاع: لينجليه، خيمينيز، خافي غالان وكذلك أيضًا يورينتي.

أما في خط الوسط: جوليانو سيميوني، باريوس، دي بول وكذلك أيضًا غالاغير.

فيما يتواجد في خط الهجوم: غريزمان وكذلك أيضًا ألفاريز.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا بدوري الأبطال

كما أنه من المقرر أن يتم نقل تلك المواجهة المرتقبة والتي تجمع ما بين أتلتيكو مدريد أمام سلوفان براتيسلافا بمنافسات دوري أبطال أوروبا للجولة السادسة عبر قناة بي إن سبورت 3، حيث أن قنوان بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.

موقف الفريقين بجدول الترتيب